加工處高雄分處長30日舉行卸任、新任分處長交接典禮，加工出口區管理處組長吳大川接任高雄分處長。（柯宗緯攝）

高雄加工區30日舉辦分處長交接典禮，由加工處組長吳大川接掌分處長。吳在公部門服務逾20年，在總處也有4年多經歷，上任首要目標是推動「前瞻基礎建設計畫工程」，讓園區大規模老舊廠房更新，達成促進智慧營運、融入區域發展等願景。

管理處長黃文谷今親自監交，卸任分處長劉繼傳榮升經濟部加工出口區管理處副處長。黃文谷指出，劉在任2年來，主動爭取前瞻基礎建設24億預算，推動老舊廠房更新；成立「高雄園區顯示器零組件產業聯盟」開發出醫療級、工業用顯示器等高值化新產品等，讓53歲高雄園區仍展現活力。

黃文谷也肯定新任分處長吳大川具有創新思維、行動力極佳，其在總處任內率先推動跨虛實科技人文、次世代環境智能等專案計畫，總計為園區導入科專資源達1.2億元，有助於推動數位人才培訓、園區產業升級。

吳大川表示，加工出口區廠房趨於飽和，成長受到限制，但總處推動眾多計畫下，為加工區帶來新契機，如首創推動園區周轉更新計畫，促進投資137億元；再擴大推動「鑽石場域更新計畫」，吸引4家大廠擴大投資312億元等。

吳大川說，接下分處長後，感到壓力與責任感的交雜，但有信心讓加工區煥然一新，未來推動高雄園區老舊廠房更新案，為國內公部門推動大規模產業園區都更首例，將增加產業空間8萬平方公尺、創造118億元產值及3000個職缺。

(中時 )