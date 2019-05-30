這套「人工智慧辨識鴿子驅趕器」只會驅趕鴿子，並不會對牠們造成傷害。（張祈攝）

東華大學參加為期3年的科技部智慧科技跨領域計畫，串聯校內8學院師資、學生，開設「πPBL智慧科技跨領域專題實作學程」，今下午在藝托邦舉行成果發表會。（張祈攝）

國立東華大學校園近年來校內鴿害嚴重，數量約有超過2000隻，造成噪音、糞便污染，資工系學生林鈺錦等人，以AI圖像即時辨識搭配雷射設備，研發出一款可辨識鴿子的「驅鴿器」，透過雷射的干擾，讓鴿子沒辦法在裝置範圍內停留，達到驅趕的作用。

東華大學參加為期3年的科技部智慧科技跨領域計畫，串聯校內8學院師資、學生，開設「π

PBL智慧科技跨領域專題實作學程」以老鳥帶菜鳥的團隊學習模式，引導學生完成專題研究並實踐，專題內容以國際連結、在地關懷及產學合作為主軸，今下午在藝托邦舉行成果發表會。

林鈺錦、葉士誠、李宸綾、陳學勤，在教授顏士淨指導下，進行「人工智慧辨識鴿子驅趕器」，目標鎖定理工學院2館一群趕不走的鴿子群，林郁錦說，透過搜集鴿子圖片，在軟體建立「鴿子模型」，透過相機掃描鴿子身影，再透過雷射器精準掃描鴿子，對牠們造成騷擾，進而離開掃描區域

林鈺錦強調，智慧驅鴿器只會在發現鴿子後啟動，發射功率500毫安培的雷射，對人類、動物眼睛不會造成傷害，雷射光會對鴿子造成騷擾，讓牠們感受到環境對他們不友善，進而讓牠們習慣該地區不宜停留，以零傷害的方式達到驅趕作用。

指導教授顏士淨說，以目前研究用單套設備，不含單眼相機，成本約在5000元左右，若未來有機會量產，加上一般攝影配備，成本可以壓在1000元內；林鈺錦指出，未來他們打算將驅趕器裝設在空拍機上，可以更機動、全面性的達到驅趕功能。

(中時 )