山上居民取用水來自簡易自來水系統，苗栗縣議員楊文昌30日在議會指出，取水口水質沒問題但蓄水池卻檢測出大腸桿菌超標，且逢乾旱取水源頭乾涸，無法保障原鄉居民用水權益。縣府水利處允諾，將會勘管線問題並向中央建請伏流水設置的可能性。

楊文昌說明，平地居民飲用水幾乎來自山區，但可笑的是山上居民無自來水好用，雖政府設置簡易自來水系統，水流從取水口經沉澱、儲水再配水至各家戶，解決原鄉地區用水問題，但卻在儲水池檢測大腸桿菌超出標準，而原水檢測卻幾乎沒有問題。縣府水利處長楊明鐃解釋，有可能在於管線老舊等，將會同建設單位現場視察，解決管線與儲水系統問題。

此外，楊文昌也指出山區用水不穩定，他說，每到旱季水源頭乾涸，居民沒水好用，且汛期都會造成管線破壞，建議做攔砂或伏流水等工程，以免耗費修繕管線的大筆經費。楊明鐃說明，若在山區執行伏流水工程，初期投入成本過高，中央若有編列足夠預算才得以實行，將向水利署建議並爭取，以解決居民用水問題。

(中時 )