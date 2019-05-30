台南市教師會、台南市教育產業工會、台南市教育局主辦「2019 Eureka!fun藝術」，相關活動之一「彩繪公車」預計將為全市8輛公車完成彩繪，公開徵件共收到3、40件作品，經專業評審評選後，選出14件學校團隊作品，更將在8月16日美術館2館旁忠義路封街現場彩繪。

日前以台南大學彩繪藍幹線公車當範例，這輛公車不定時往返安平工業區與佳里站，吸引不少目光。教師組織3月中旬發出公開徵件訊息，收到3、40件作品，經過專業評審評選後，共選出14件學校團隊作品，分別有5所國小、2所國中、6所高中職和1所大專，各團隊除了獲得15000元獎金，8月彩繪公車後，未來將有綠幹線、紅幹線、橘幹線、棕幹線、黃幹線、2部市區公車及原本的藍幹線，共8部與眾不同的彩繪公車不定期出現在大家身旁。

台南市教育產業工會侯俊良理事長表示，教師組織從2013年開始辦理第一屆電影節，到2017年有感於藝術教育不能只侷限於影像教育，因此轉型為藝術節，今年因應108課綱上路，透過校園藝術活動的規畫，讓更多人可能參與其中。

今年藝術節分別推出3D校園彩繪及公車彩繪，公車彩繪是創舉，更可做為學生學習歷程，藝術教育應從小扎根，透過學校課程的安排以及參與多元性藝術活動，讓學生認識藝術之美，讓藝術生活化，與生活結合。

台南高商莫嘉賓老師擔任公車彩繪活動技術指導及評審工作，他表示，此次送件參加公車彩繪的作品除了具備學校特色和主辦單位的主題--「當代」之外，巧妙融入府城特色和台南市美術館，相當具有創意，8月16日彩繪當天歡迎大家一同到美術館欣賞各校彩繪過程。

(中時 )