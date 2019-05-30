大武崙工業區強化周邊排水工程今（30）日舉行動土儀式，市長林右昌（中）出席主持，並呼籲中央應因地制宜地給予獎勵。（基隆市政府提供）

大武崙工業區強化周邊排水工程今（30）日舉行動土儀式，市長林右昌在動土的鏟子上簽名留念。（基隆市政府提供）

基隆市2017年6月2日的一場暴雨，讓武崙溪邊坡堤防破損，以致溪水外溢至大武崙工業區，經過市府極力爭取，中央同意補助8400多萬元進行大武崙工業區強化周邊排水工程，並在今（30）日舉行動土儀式，市長林右昌呼籲，中央的工業區政策應更有彈性，需因地制宜地給予獎勵。

林右昌表示，這次的區域排水工程能夠順利動工，相信工業區的廠家都非常高興，這可以說是40年來最大規模的補助案，雖然市府也要提出1500萬的配合款，但為了讓廠家們能夠沒有後顧之憂地拚經濟，市府仍在議會的支持之下，決定編列預算。

林右昌也說，最近中央有計畫要放寬老舊工業區容積，讓大武崙工業區在睽違多年之後，開始有廠家準備要加碼投資，不過因為大武崙工業區情況特殊，希望中央政策能更有彈性，因地制宜地祭出獎勵或放寬。

大武崙工業區廠商協進會魏理事長則表示，雖然市府財政狀況較緊，不過林右昌仍同意補助1000多萬元推動這項排水改善工程，他當場向廠商們喊話，會努力拼經濟，用更多的稅收來「還給政府」。

產業發展處表示，強化周邊排水工程最主要的目的，在於暴雨來臨時，提升洪峰滯洪功能，改善基金路一帶公共排水空間及環境，工程會一路整治工業園區，以及東都社區間大武崙溪2號支流護岸，重新檢視河川護岸功能，並修繕整治河岸邊坡，強化河川穩定與排水，藉此改善大武崙溪河堤護岸功能，提升園區及鄰近東都社區穩定安全性。

(中時 )