電影《X戰警：黑鳳凰》於30日舉行北京-台北視訊連線記者會，由導演賽門金柏格（Simon Kinberg）帶領蘇菲特納（Sophie Turner）、詹姆斯麥考維（James McAvoy）、伊凡彼得斯（Evan Peters）、泰謝里丹（Tye Sheridan）齊聚一堂，蘇菲談到自己曾面臨和主角「琴葛雷」一樣的內心掙扎，「我能感同身受，因為我也曾經面對過抑鬱症、焦慮症，而且現在還沒有完全去康復。」

蘇菲認為琴葛雷在吸收強大力量之後開始對人生困惑，「想要從內心撕裂開來。而且她搞不清楚自己是誰。」她發現現實中許多人有相同困擾，在她歷經憂鬱症治療後，想對其他嘗試壓抑自我的女性喊話：「女性的憤怒其實是合理的，應該去接受自己，雖然社會告訴女性不應該表達憤怒，但這是女性要去面對的問題。」

該片拍攝期長達2年，演員間培養出如家人般感情，經常互相捉弄，蘇菲透露潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）最愛惡作劇，有一次潔西卡不把吊著鋼絲的詹姆斯放下來，詹姆斯在旁苦笑回憶：「對！最初10秒鐘還覺得很有意思，但過了200秒還不把我放下來，我的手臂、腿、腳踝上都綁著鋼絲，實在是受不了！」該片6月6日上映。

(中時 )