推行社會住宅，苗栗縣政府保障社會弱勢民眾居住權益，推出「包租代管」服務，列出房東、業者、房客3方利多，吸引業者投入代管行列，增加房東出租房屋意願，社會弱勢戶也能用低於市價1到5成的優惠價格租到好房，包租代管計畫委託專業服務案已上網公告招標，最快7月開辦進行媒合。

苗縣府向營建署爭取6756萬元辦理社會住宅，由工商發展處推動包租代管服務，為讓民眾更了解計畫內容，近日設立「包租代管『栗』即住」粉絲專頁加強推廣並即時釋疑，工商處指出，目前共有26名房東登記，提供竹南、頭份、苗栗等鄉鎮共140件物件招租。

繼去年12月召開說明會獲得回響，今年6月6日將在縣立圖書館再次召開包租代管政策說明會，工商處吸引仲介業者投標，在包租包管開發費給予最高每件2萬7000元、包管費每月4500元補助；代租代管媒合費每件最高2萬250元、代管費每月4050元補助，服務費免徵營業稅等獎勵。

房東方面，所得稅除每月每屋免稅額1萬元外，租金收入超出1萬元之房屋必要損耗支出費用減除率由43％提升至60％、地價稅及房屋稅比照自用住宅稅率、修繕補助每年1萬元、居家安全相關保險補助每年3500元；房客方面，依弱勢情形畫分，享租金優惠9到5折、公證費補助3000元，若有緊急事由無力支付租金者，縣府將代墊租金最多3個月。

工商發展處長黃智群表示，包租代管由縣府委託業者協助媒合房東及房客簽約及代為管理，房東可輕鬆出租房子，房客也能以低於市場行情的價格租到好屋，社會住宅主要是扶弱，一般戶家庭年所得低於50％分位點，94萬元以下，且平均每人每月所得低於最低生活費3.5倍，約4萬3358元適用，詳情電洽037－559633柳先生。

(中時 )