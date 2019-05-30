花博豐原葫蘆墩公園設計廣達1公頃的景觀湖，去年舉辦台中市史上首場水上龍舟賽，吸引百餘隊參賽，轟動一時，今年端午將屆，傳出停辦消息。市議員陳清龍感到惋惜，他呼籲運動局不要逢龍必反，前朝政策可以檢討微調，但好的活動應該要延續，許多地方社團有意願承辦，希望明年編列經費，讓民間籌辦。
陳清龍30日上午前往花博豐原葫蘆墩公園關心撤展整修進度，他望著水位幾乎見底的景觀湖表示，去年豐原首度舉辦水上龍舟賽，吸引100多隊報名參加，非常熱鬧。能在豐原辦龍舟賽非常不簡單，許多民眾覺得很新鮮。
運動局去年斥資百餘萬元，採購6艘小龍舟及2艘大龍舟，還盛大舉辦點睛儀式。陳清龍表示，續辦龍舟賽所需經費不多，因為龍舟有現成的，而且並非正式比賽，只要增加水上救生員及裁判，可惜新市府以場地不合適及預算未編列為由停辦，這其中政治考量非常大。
陳清龍也說，前朝規劃後花博時期，爭取前瞻經費施作碼頭，將景觀湖轉型為輕艇選手訓練場地，並開放民眾體驗輕艇及獨木舟。他認為，政策可以檢討微調，但好的活動應該延續，新團隊上來就否決龍舟賽，許多民眾覺得遺憾，地方只好續辦陸上龍舟，過過乾癮。
運動局表示，囿於水域範圍，去年龍舟水域活動，僅能辦理短程賽事，而且各縣市賽龍舟每隊至少12人，現有龍舟為6人小船，硬體資源有待充實。考量腹地、停車空間、水質狀況及協勤人力等，經評估效益，水上龍舟賽確定停辦，該水域仍持續推動作為輕艇訓練之用。
運動局也提到，為延續龍舟體驗活動，今年改在康橋水岸公園舉辦，未來則視龍舟體驗活動辦理的效益，綜合評估納入檢討後，再行研議最佳的可行推動方案。明年將編列相關經費，結合民間團體，辦理體驗或小型競賽。
至於梅雨季、豐水期，景觀湖卻乾涸見底？水利局長范世億說明，因農田水利會控制上游灌溉水量，這幾天剛好是輪灌期的停水期間，所以才會沒有水。新聞局長吳皇昇也強調，市府團隊的政策「不會逢龍必反，也不需要逢龍就支持」，政策好的就延續，不足或不恰當的就補足和調整到更好，這才是政府該做的事情。
軟埤仔溪景觀湖廣達1公頃，可容納2萬5000立方公尺的水量，配合水門調控，水深可達3公尺。該湖區寬37至20公尺，總長300公尺，水域平穩、水質清澈，前朝規劃舉辦小龍舟競速與大型龍舟拔河賽，新團隊則認為場地不合適。
(中時 )
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