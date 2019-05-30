景文科大旅館管理系學生穿著西華飯店TOSCANA義大利餐廳制服走秀。（李侑珊攝）

大倉久和飯店制服採傳統日本和服設計，景文科大旅館管理系學生身著展示。（李侑珊攝）

景文科大越南專班學生參加旅館達人決賽，並上台展現越南女性傳統服飾「奧黛」，展現美姿美儀。（李侑珊攝）

景文科大越南專班學生參加旅館達人決賽，並上台展現越南女性傳統服飾「奧黛」，展現美姿美儀。（李侑珊攝）

景文科技大學旅館達人選拔賽最終決賽於30日登場，配合政府新南向政策，今年首度邀請越南專班學生登台走秀，不僅身著越南女性傳統服飾「奧黛」，展現美姿美儀，更穿上國內知名飯店制服，在台上展現專業儀態。

景文科大旅館管理系成立22年，旅館達人選拔賽迄今更已連續第9年舉行，景文科大旅館管理系表示，創系迄今，培育出許多業界的精英，目前畢業校友中已產生2名五星級飯店總經理、7位總監、協理及多位Duty Manager、經理級以上之主管人數早已無法計算，足以見證該系在培育旅館人才中的專業度以及老師們所花費的心血。

景文科大旅館管理系也提到，景文科大作為教育部代管學校中的模範生，始終傾全力為學生們提供各種專業課程與特色活動，並積極的結合國內業界師資以及各種資源融入課程中，讓學生可以在多元活潑的互動中，培育學生的服務的熱情，並發掘出工作的樂趣。

今年旅館達人競賽項目的評分標準包含：「房務整理」、「餐飲服務」、「托盤接力」、「伸展台走秀」，今年參加人數大爆發，刷新紀錄，除了76位大學組選手之外，還吸引了51位高中職學生前來參賽，更首度招收31名優秀越南專班學生也加入專業服裝秀的行列。

至於評審團方面，則邀請到遠東大飯店人力資源部協理汪選、君悅大飯店人力資源部協理蔡宛伶、世貿聯誼社人事部主任張愛德以及W大飯店人力資源部總監張淑娟。合作飯店則有：諾富特、台北君悅、六福萬怡、國賓、遠東、西華、W、寒舍艾麗、世貿聯誼社、白金花園、君品、國泰萬怡、林口亞昕福朋喜來登、大溪笠復威斯汀、烏來璞石麗緻、Amba、萬豪、大倉久和、柯達、洛碁、尊爵天際、宜蘭村卻飯店，分別提供專業人員制服及餐券作為優勝者的獎品，讓這次活動得以順利進行並選出今年旅館達人。

景文科大旅館管理系系主任王斐青表示，與國內各家飯店合作，舉辦旅館達人賽的目的在於讓學生展現所學專業，並懂得服務業或飯店業需要的是不卑不亢的工作精神，而每年邀請知名餐旅企業擔任競賽評審，更能助其在校園找到人才，展望未來，希望能將這項活動平台推廣至國際，進而培養出像是名廚阿基師、吳寶春或詹姆士等能說能動手的餐旅達人。

(旺報 )