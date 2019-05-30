台北市議員李明賢（左）和新北市議員葉元之（右）30日質疑網友idcc與卡神楊蕙如關係，懷疑關西機場事件就是idcc發文帶風向。（張立勳攝）

雙北議員李明賢、葉元之今召開記者，指控抓到idcc的ip疑似與卡神楊蕙如相同，並質疑此帳號留言幫帶風向，為駐日代表謝長廷卸責。對此，謝長廷在今(30)日回應，有關idcc已移送法辦，等待檢察官調查就好。他說，關西機場事件的行政法律責任，監委的調查報告很詳細，若他真有外界質疑的事實，早就被提出彈劾，難道會因爲政黨或意識型態而縱放他嗎？

謝長廷今稍早在臉書上貼文，強調自己是被動回應記者的要求。他提到，去年的大阪關西機場事件，整個台灣社會包括他需要反省的是：為什麼一篇不具真名（GuRuGuRu)的PTT文章,指控一件未查明的救災不力和電話態度，就引發社會排山倒海的攻擊，以及驚天動地的風波，我們的社會出了什麼問題？深入反省將來才能避免更大危機。

有關議員指控idcc一事，謝長廷指出，「當時受假消息影響攻擊駐日代表處和大阪辦事處的人很多，idcc只是其中一位，前一陣子，有謠言説idcc的ip在東京，可能是代表處職員，也可能是我的化名，要求我出面說明，今天又説抓到idcc，改說ip是在台北，又要我出面說明。我尊重每個人的想像力和言論自由。」他認為，既然已經移送法辦，等待檢察官調查就好，而他自己或名嘴民代都不應該迫不及待的針對idcc的事情發言帶風向，企圖製造先入為主的偏見。

至於關西機場事件的行政法律責任，謝長廷辯解，監察委員的調查報告已經很詳細，監察委員仉桂美是新黨，江綺雯是國民黨，她們兩人和調查官都把外界質疑的每一樣細節，加以調查，包括通聯、手機、電報、公文．巨細不漏，證人則從部長、大使、到工友，也逐一詢問，如果他真有外界質疑的事實早就被提出彈劾，難道兩位委員會因爲政黨或意識型態而縱放他嗎？

謝長廷認為，他沒有被監察院糾正，主要原因是很多攻擊他的事情都是變造、偽造或憑空揣測，什麼電話施壓、記過施壓都是虛構。他最後說，等他出差回來可以整理給大家評評理！

對於謝長廷在臉書上的回應，李明賢則留言續嗆，「 idcc是被警方用侮辱公署罪移送，idcc留言批『大阪辦事處爛到爆、該死』，如此侮辱大阪辦事處，身為代表你怎麼可以一句話都不吭？你不講話，就是默認idcc指控是對的嗎？」

(中時電子報)