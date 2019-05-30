受到非洲豬瘟疫情影響，國際豬肉價格飆漲。農委會今（30）日表示，大陸今年1到3月進口美豬數量較去年同期增加2.7倍，足見缺豬問題嚴重，其國內豬價2月至4月中，已從每公斤人民幣12元漲至15元，漲幅亦達25％，相較之下，台灣端午節前一周豬價每公斤80元，並無劇烈波動，尚不受國際豬價影響。

農委會副主委黃金城表示，非洲豬瘟國際疫情嚴峻，越南自2月爆發非洲豬瘟，迄今疫情已擴及44省／市，共2782案例，疫情在其境內快速擴散，但更早出現疫情的大陸，至今日為止卻仍只有32省、140例，此數據不可信，美國即評估大陸應有2.5億頭豬遭感染。

國內檢測邊境棄置豬肉製品，大陸豬肉製品檢出非洲豬瘟陽性比率居高不下，今年2月8.0％、3月3.9％、4月7.6％，5月迄今亦有7.5％，顯見大陸感染豬隻被拿去加工情形嚴重。

黃金城指出，近來受非洲豬瘟疫情影響，國際豬價飆漲，大陸去年豬肉價格平均每公斤人民幣14元，受到疫情波及，今年2月跌到12元，但4月中旬又漲到15元，漲幅達25％，芝加哥期貨豬肉價格也從2月底開始上漲，漲幅47％，預估下半年缺貨情形會更明顯。

他並指出，加拿大今年1至3月出口大陸豬肉較去年同期增加47.4％，美國亦增加271.1％，大陸原在養4.5億頭，每年屠宰量約7億多頭，現在大量進口豬肉，足見缺豬非常嚴重；相較之下，台灣在端午節前一周，昨日零售價每公斤80.2元，相較去年同期為78.5元，算是相當平穩。

黃金城表示，台灣豬肉自給約佔90％，國際採購約佔10％，若國際豬價持續上揚，加工業者可能回頭採用國內豬肉，有可能影響國內豬價，但目前尚不至於；此外，為供應端節豬肉需求，目前也已調配5月毛豬預供59.7萬頭，較去年同期增加9千頭，每日平均供應2.2萬頭亦與近5年平均相當，供應穩定。

(中時 )