年近70歲的孫姓老媼向女兒抱怨最近腦袋不太好，女兒出於孝心，從加拿大郵寄2包當地超市都買得到的「HEMP HEART2」給她，未料卻2包大麻種子入海關後就被扣押，新北地檢署偵查發現孫姓老媼並無犯意，30日將她處分不起訴。

去年底住在永和的68歲孫姓老媼向定居在加拿大的女兒說，由於年紀大，最近犯傻腦袋不太靈光，女兒就向老母表示「HEMP HEART」有很多OMEGA油，加拿大有多人在吃，過不久就在超市買了2包寄給媽媽。

這2包在加拿大當地各大超市都買得到的「HEMP HEART」，在台灣卻被列為是不得運輸販賣的二級毒品，台北關在去年12月19日查驗時發現有大麻成分，旋將這本案交給調查局航調處基隆站調查。

檢方調查發現，台灣與歐美部分國家對大麻合法認定與否標準不同，這2包在國外超商都買得到，也是合法商品的「HEMP HEART2」（大麻心），在歐美國家被灑在沙拉、麥片或酸奶上食用，或是與冰沙混合，製造商也聲稱這款品是安全可口的營養補充品，但這款商品由於內含大麻種子，在台灣不得販賣運輸。

檢方認為，孫姓老媼女兒出於孝心，購買了在加拿大到處都買得到，且在網路上大肆販售並強調與二級毒品大麻成分不同的商品，收取貨物的孫姓老媼對於貨物是否違法難以辨識，今日以罪嫌不足將孫老太太處分不起訴。

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(中時 )