多元化計程車不是小黃，不少是雙Ｂ級的計程車。(圖/張佩芬)

全國計程車業第一品牌「台灣大車隊」，為引領台灣計程車產業品質持續升級，自2017年推出多元計程車服務，前所未有的五星級乘車體驗獲得消費者的一致好評，為熱烈歡迎所有優秀的轉職或兼職司機加入多元計程車的行列，今(30)日於多元計程車司機招募公開說明會上宣布全新入隊獎勵方案，自6月1日至10月31日止，符合轉職及兼職司機認定資格者，入隊次日起90天內，免收平台派遣服務費，最高享2萬元回饋。

多元化計程車方案市政府為解學為解局Uber問題而設，大車隊配合市場需求，也建立多元會計程車，目前已經有兩千多輛車，這次透過祭出實際優惠，協助轉職與兼職司機們的期初成本投入難題，並替每位新入隊好夥伴創造更多商機，期待更多出色的轉職與兼職司機加入台灣大車隊多元計程車行列。同時享有凱基銀行小額循環信貸方案、金讚汽車保修服務、台塑加油優惠等豐富車隊資源及福利。

此外，「55688代駕」酒後代駕服務也將於6月中擴大營業規模，台灣大車隊即日起同步招募55688代駕司機，想轉職或兼職的司機只需具備職業駕照、良民證，且無肇事紀錄，無須執業登記證即可報名，提供更簡單的加入門檻，無論是社會新鮮人或二度就業、想全職或兼差，都讓挑戰高薪輕鬆成為可能！

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