台南市去年9合1選舉中，出現史上最少票差的議員當選無效之案，唐儀靜以6票之差敗給同黨議員的王錦德，事後提出當選無效之訴，經過近半年的審理，台南地院30日一審宣判王錦德維持原票數，唐儀靜需減1票，因此駁回唐儀靜之訴，唐儀靜表示，待收到判決書後再研議是否上訴。

唐儀靜在去年9合1議員選戰中，與同為民進黨的王錦德競爭安南區6個議員席次，開票當晚，兩人票數一直在伯仲之間，膺戰直到凌晨1時許，開出最後一箱選票，才確定王以6票勝出，擠掉唐儀靜，吊車尾當選議員。

以台南市議員選戰史上最少差距6票落敗，唐儀靜思考後，決定提出當選無效之訴一搏，經過近半年的審理，唐、王兩陣營對有效與無效票數各說各話。法院勘驗後，認定王錦德維持原票數7720票，唐儀靜則需再減1票為7713票，兩人票數差距變為7票。

台南地院30日下午宣判，唐儀靜與律師群全數出庭，前議員父親唐瑞明、前立委姑姑唐碧娥都到庭陪伴，唐碧娥還稱因為心情忐忑不安，前一晚緊張到睡不著。

審判長李杭倫宣判駁回原告唐儀靜之訴，訴訟費用由唐負擔，形同宣判唐家敗訴。到庭聽判的唐儀靜陣營面面相覷、士氣低迷，低調表示，等待收到判決書後，再與團隊研究是否上訴二審。

(中時 )