蔡英文致詞時強調，「政府絕對沒有要消滅老車」，並重申「只要車輛符合出場時的排放標準，就可以正常使用，並沒有強制淘汰車輛的規定。」(吳亮賢攝)

蔡英文總統今天下午到新竹物流三重營業所，參加「新竹物流公司大型柴油車新車交車儀式」，面對外界質疑，空汙法修正根本是要消滅老車，對此蔡英文強調，「政府絕對沒有要消滅老車」，重申「只要車輛符合出場時的排放標準，就可以正常使用，並沒有強制淘汰車輛的規定」。

蔡英文致詞時首先感謝新竹物流，勇於創新以及用心推動柴油車汰舊換新，同時蔡也對外澄清，「去年空氣污染防制法修正之後，確實有一些不盡真實的謠言，弄得人心惶惶」，並強調「政府沒有要消滅老車，所以在這段時間以來著手調整作法、減少民眾疑慮。」

蔡英文表示，自己和運輸界會面時不斷強調，「只要車輛符合出場時的排放標準，就可以正常使用，並沒有強制淘汰車輛的規定。」，對於個人營業用的老車司機，蔡英文說，「政府希望他們換車，就要立即給他們最大幫助，希望稅多減一點、補助多一些、期限寬一點，問題就比較容易順利解決。」

蔡英文指出，「個人車主最關心的燃油控制系統調修，現在最高每輛補助十萬元，加裝其他污染染防制設備，每輛最高補助可以到十五萬元」，另外大家最關心的貸款的信保跟利息的補貼，蔡英文引用環保署的現場簡報，「自己買車的駕駛朋友，如果這些方案全部使用到，優惠最多到一百八十萬元」。

最後蔡英文重申，讓更多大型柴油車主了解政策並多加利用，政府政策可以落實，「不僅幫助車主也可以減少空氣污染，大家和政府攜手合作，就沒有不能解決的問題。」

(中時 )