基隆市胡姓男子是阿美族原住民，誤認今年1月已將台灣獼猴自保育類野生動物名錄除名，以為可捕抓買賣飼養，遂於2月份從南投埔里以2000元向原住民友人購入幼猴1隻，帶回基隆住家飼養。被舉報後，基隆市動保所前往將猴子沒入，但因胡男有原民身分，依法首犯不予開罰。

動保所表示，胡男將台灣獼猴飼養於屋外前院，被民眾發現，而向動保所檢舉有虐待動物情形。動保所即於今（30）日上午9時許前往，現場查獲1隻未滿6月齡的幼猴，以塑膠鳥籠飼養於屋外，空間狹小，確實未符合動物福利。

動保員觀察該戶家人與猴子互動親密，猴子被取名阿山，認定應僅單純飼養野生動物。因飼主具原住民身份，符合《野生動物保育法第51-1條》原住民族首次違反獵捕、宰殺或利用一般類野生動物不罰。

不過動保所為保護猴子，仍依法沒入猴子，又因猴子已經人為長期飼養，無法回歸野外環境，動保所將協調屏東科技大學野生動物收容中心終身收容，以維動物福利。

(中時 )