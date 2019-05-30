媒體人吳子嘉近日多次爆料指高雄市長韓國瑜在北農時期曾和新莊的王姓女子過夜，今天居然又加碼爆料說，韓的婚外情長達10多年，還育有一女。韓國瑜下午發聲明怒告吳子嘉，連同引用不實指控的電視媒體和名嘴，也考慮一併提告。

韓國瑜今發聲明指出，「針對吳子嘉先生一再毫無實證不實指控，韓國瑜已委請律師準備提起誹謗告訴，連同不經查證引用不實指控之電視媒體及名嘴都將考慮一併提告。」

「網紅菜農」林佳新也表示，韓國瑜的妻子李佳芬也決定對吳子嘉，還有引述播報的新聞台一併提告加重誹謗罪，一個都跑不掉。

韓國瑜被指擔任北農總經理期間和王姓女子過夜，當時韓的親信黃文財也在場。現擔任高雄輪船公司董事長的黃文財就曾對此澄清說，他多年前介紹韓國瑜和王女認識，大家常一起打麻將、泡茶聊天，每次韓國瑜到王女家中，他都會陪同，也會有其他好友同行。假如兩人有曖昧關係，去年高雄市長選舉時早就曝光了，那時韓國瑜聲勢起來，民進黨怎可能不窮追猛打。

(中時電子報)