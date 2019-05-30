羅杰杜彼DBEX0756-Excalibur Blacklight DLC鈦金屬鏤空自動上鍊腕表，268萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼DBEX0757-Excalibur Blacklight 玫瑰金鏤空自動上鍊腕表，352萬元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼DBEX0752-Excalibur Spider Carbon 3碳纖維鏤空飛行陀飛輪腕表，連表帶都採用碳纖維，整支表的重量僅81公克，877萬5000元。（Roger Dubuis提供）

羅杰杜彼Excalibur Blacklight系列腕表，夜光藍寶石柱體在紫外線照射下會發光。（陶福媛攝

羅杰杜彼在大阪市郊的老爺車博物館發表Excalibur Blacklight腕表的現場。（Roger Dubuis提供）

香港登高極限運動家Daniel LAU也共襄盛舉，圖為他佩戴Huracan腕表挑戰登高的形象照。（Donald Chan提供）

羅杰杜彼（Roger Dubuis）昨日於大阪近郊的老爺車博物館發表年度新款表，一款總重只有81公克的Excalibur Spider Carbon3碳纖維腕表，連同表帶都採用超輕碳纖推，另一系列Excalibur Blacklight三部曲，則是以東京原宿夜晚街景的霓虹燈為靈感，在夜店的紫外線照射下會發出螢光，更添奢華品味。

Roger Dubuis新任總裁Nicola Andreatta親自主持新表發布會，以「Mad But Swiss」（很瘋狂，但也很瑞士）帶入新表的風格，延續傳統瑞士鐘表的製表技術，但又大膽前衛。主打表款Excalibur Spider Carbon3碳纖維為追求極致的輕盈，整支表幾乎以碳纖維打造，陀飛輪機芯僅不到8公克，比半顆方糖還輕，如今換上碳纖維表帶，更是將重量整個壓縮到81公克，該表搭配可替換的RubberTech橡膠表帶與錶冠，全球限量28只。

發表會另一個焦點是Excalibur Blacklight三部曲，搭載品牌標誌性「Astral Skeleton星辰鏤空」的RD820SQ機芯，並在細節融入夜光藍寶石水晶柱體，在夜店紫外線的照射下會發出藍綠、紅和銀色的夜光，設計靈感據說源自東京原宿街頭的霓虹燈，總共有三種款式，包括限量發行28枚的玫瑰金專賣店獨家發售款、限量發行88枚白金表殼的藍色款，以及限量88只的DLC鈦金屬黑色款。

Roger Dubuis發表會邀請來自亞洲各國的VIP與會，台灣也有多位VIP參加，其中來自香港的登高極限運動家Daniel LAU也共襄盛舉，挑戰各大城市最高大樓的他，也曾來台北101挑戰登高，但因「事蹟敗露」功虧一簣，他說登高最大的挑戰是不是懼高，而是開鎖，常在最後關頭打不開登樓頂的門而失敗，近來他佩戴Huracan腕表挑戰深圳、澳門的高樓，成為品牌的摯友。

(中時 )