政院證實NCC代理主委翁柏宗請辭獲准 17:472019/05/30 中時 張理國 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 翁柏宗（左）、陳耀祥（右）。（圖／資料照片合成） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 行政院下午表示，國家通訊傳播委員會NCC代理主委翁柏宗因健康因素請辭，政院核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。 行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，國家通訊傳播委員會NCC代理主委翁柏宗因健康因素自行請辭，行政院長蘇貞昌已准辭。此外，蘇揆也核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。 (中時 ) #NCC 也許您會感興趣 推薦閱讀 NCC：5G執照將延長至20年 04:102019/05/29 產業．科技 NCC：5G主流頻段3.5GHz頻率使用費大降 09:062019/05/29 財經 有線電視基本頻道全面HD化 NCC拚年底達成 19:182019/05/29 財經 NCC輔導高畫質升級有成 目標東奧轉播品質再提升 19:272019/05/29 財經 政治熱門新聞 當不成總統 吳敦義將往第二志願邁進 - 政治 他若出線 名嘴：王金平將脫黨參選 - 政治 六都新任首長施政滿意度 韓國瑜拔得頭籌 - 政治 吳子嘉亂爆婚外情 韓國瑜怒提告 - 政治 造勢前2天抹黑 韓國瑜：吳子嘉政治企圖太明顯 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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