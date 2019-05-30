行政院下午表示，國家通訊傳播委員會NCC代理主委翁柏宗因健康因素請辭，政院核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。

行政院發言人Kolas Yotaka今天表示，國家通訊傳播委員會NCC代理主委翁柏宗因健康因素自行請辭，行政院長蘇貞昌已准辭。此外，蘇揆也核定由現任NCC陳耀祥委員接任代理主委。

(中時 )