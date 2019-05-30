中國人崇尚女人要有三重四德，並且古言「嫁雞隨雞」，不過儘管女人的「菜籽命」在壓抑許久之後，爆發開來的報復行為，是很難想像得到。日前有一名女子，就是因受夠了多年來丈夫給予的身體和精神折磨，最終出手殺死了丈夫，並將他頭顱砍下，直接拎到了當地警察局自首。

據新德里電視臺報導，這起事件發生在週28日晚間，當時這名女子提著一個塑膠袋走進了位於達爾普爾（Dhalpur）的警察哨所，而這個塑膠袋裡就裝著該女子丈夫的頭顱。

報導指出，面對員警詢問有什麼事嗎？，48歲的古斯瓦里•巴卡塔基（Guneswari Barkataky）直接承認是自己殺害了55歲的丈夫穆德蘭（Mudhiram），讓值班警員嚇了一大跳。

不堪家暴，印度婦人砍死丈夫後提頭顱到警局自首。（圖/新德里媒體）

古斯瓦里稱：「丈夫多年來一直在打我。有幾次，他甚至用斧頭砍傷了我。我很久以前就想過離開他，但為了孩子，我並沒有這樣做。現在情況變得讓我無法忍受，我不得不這樣做，否則他就會殺了我。」

據稱，這位有五個兒子和三個女兒的母親用彎刀攻擊了她的丈夫，並將他的頭顱裝在塑膠袋裡，步行了將近五公里，來到了最近的警察局自首。

當地一位警官表示：「這名女子帶著她丈夫的頭來到警察局自首。在接受審訊時，她承認自己為了逃避丈夫的虐待，在暴怒之下殺死了醉酒的丈夫。目前，我們正在進行進一步的調查。」

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(中時電子報)