眾所矚目的中美貿易戰場外賽－美女主播唇槍舌戰終於在今日上午登場，不過不如多數人預期，原本該煙硝味濃厚的辯論最終變成一問一答的對話，大陸網友紛紛批兩人根本是在進行訪談；此外，此次兩人交手在華人媒體圈獲得廣泛關注，但是美國主流媒體卻沒什麼報導，一冷一熱兩樣情相當明顯。

中美女主播在節目上交手過後，大陸官媒中國環球電視網（CGTN）甚至專訪女主持人劉欣與美方代表黎根對談的感想，大陸方面相當重視此次辯論。

Behind the scenes: How does Liu Xin see the unprecedented debate on Fox?#XINvsTRISH #ChinaUS https://t.co/BbtEOAEi0O pic.twitter.com/xYi9VTEWqs — CGTN (@CGTNOfficial) 2019年5月30日

福斯財經新聞網（Fox Business Network）女主播黎根（Trish Regan）與中國環球電視網（CGTN）《欣視點》主持人劉欣的正面對決在華人圈引起很大關注，不僅多家媒體文字實況轉播，大陸外交部更表示希望「大家能去看一看」，網民更群情吶喊希望官媒能夠轉播這場辯論，原先CGTN表示會全程轉播，只可惜最終未獲得福斯新聞台授權。

此外，據《紐約時報》（New York Times）報導，此次劉欣出征，背後似乎有一個多達450人的智囊團幫忙獻策和提供數據，報導指大陸暨南大學國際關係學院教授陳定定在微信籌組了一個群組，成員大多為學術人士和學生，其中也包括劉欣本人，陳定定在群組裡呼籲大家集思廣益、專注在辯論上，為劉欣提供數據和策略。

不論從劉欣拍攝的官方影片、到大陸外交部的回應，甚至再到傳說中的智囊團及網民反應，都可看得出對中國大陸來說這是一場國家級辯論。不過隨著節目登場，黎根先在劉欣開場白時三度插話，引起部分火花，後續兩人的往來卻顯得相當平和，甚至演變成一問一答方式，部分網民對此表示不滿，有人批評「到底是爭辯賽還是嘉賓採訪啊！爭辯賽我覺得還有的關注，嘉賓採訪一點意思都沒有」，有人回應「全場只有提問跟挖坑，不實質回答任何問題」。

針對兩人短短16分鐘的「辯論」，BBC中文網駐美記者馮兆音隨後刊出評論指出，「與其說是辯論，兩人的交流更像是黎根訪問劉欣。」他說網友的期待落空了，因為兩人此次交鋒文雅多了，除了語氣都很溫柔，語速也比較慢，過程中更頻頻微笑、向對方表示謝意。

他分析黎根的提問沒有太多新意，包括貿易談判、關稅、強迫技術轉移等，都是老生常談，劉欣也沒有向對方提問，兩方可說是進行了一場「彬彬有禮的辯論」，「雙方各取所需」，黎根所屬的福斯財經新聞台贏得了收視率，個人獲得了知名度，劉欣則執行了大陸官媒的任務：向美國觀眾傳達了中國觀點。

另外值得一提的是，相較於大陸從上到下串接起的關注度，美國各大媒體即便有報導兩人約戰一事，卻始終不在頭條版面，也沒有成為主流新聞話題。文章指出，黎根所屬的福斯財經新聞台與福斯母頻道不同，並非一般美國大眾會關注的頻道，如果以流量來看，黎根的節目「黎根黃金時段」（Trish Regan Primetime）今年第1季每天約有18.6萬名觀眾觀看，相較之下，觀察大陸民眾的熱度，僅在新浪微博，劉欣和黎根辯論的話題閱讀量就達1.4億。

(中時電子報)