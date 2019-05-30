南台灣首座社會住宅30日動土，高雄市長韓國瑜（中）親自主持儀式，預計3年後完工。（柯宗緯攝）

圖為「凱旋青社」社宅完工模擬圖。（高市都發局提供）

圖為「凱旋青社」 基地現況空拍圖。（高市都發局提供）

南台灣首座社會住宅「凱旋青樹」，30日在高雄市長韓國瑜主持下正式動土。基地緊鄰民族車站、鐵路地下化後綠廊道，斥資約9億，打造245戶，1至3房不等，預計3年後完工，「只租不賣」提供給弱勢及青年入住，租金至少低於市場行情8折。

韓國瑜提到，該案曾兩度流標，歷經5個多月來，都發局團隊努力克服，最後在不增加工程預算，重新檢討招標文件，並調整合理工程日期，最終有3家廠商參與投標，8億9403萬元決標簽約。

韓國瑜指出，社宅開工基地位於高雄鐵路地下化新生綠廊軸線「機11」機關用地，歸畫設計團隊為荷蘭麥肯諾建築師事務所，預計2022年完工，打造2棟地上14層、地下2層建物，提供245戶社宅，及設有2戶店鋪、2戶社會福利設施。

韓國瑜強調，未來社宅規畫至少30％戶數給弱勢、急難救助市民居住，其餘70％戶數租給大學生與年輕受薪階級，搭配社區活動、長輩照顧等多元社會服務，落實「老青共居、世代共好」政策。

另外，都發局長林裕益指出，今年下半年起陸續推動「老青共居」祭出老青分租、老青共幢、分租認證等3項輔助住宅方案，盤點閒置公有房舍整建轉型社會住宅，並同步辦理住宅租金補貼、包租代管社會住宅等多元住宅輔助方案，滿足市民不同居住需求選擇。

(中時 )