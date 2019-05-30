◎酒駕修法「有跟沒有一樣」 藍委批政院打假球

立法院本會期最後的院會將處理《刑法》修正案，國民黨團今批評政院版的修法內容，有修跟沒修一樣，根本是打假球，行政院長蘇貞昌嚴懲酒駕的承諾跳票，令人遺憾，「酒駕零容忍」淪為口號，呼籲執政黨廣納民意，回應民間提高酒駕釀禍刑度的要求。

◎桃市府合作旅遊公會 揪出非法旅宿效果佳

非法旅宿猖獗，每年市場產值約達300億元，不僅與合法業者搶食客源，對消費者而言也缺乏保障，為此桃園市府首開先例，5月起與旅館公會合作，由合法業者自行入住非法旅宿，蒐證後再提報給市府取締，不只順利解決市府人力不足課題，合法業者也可「自救」，達到雙贏局面。此外，配合觀光局政策，民眾若檢舉非法日租，最低可得1.5萬元的檢舉獎金。

◎中美女主播辯論交戰 劉欣:美企也有智財權爭議

美國福斯財經網女主播黎根（Trish Regan）和中國大陸中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣因貿易戰議題而互嗆，雙方30日原本訂早上8時辯論，但後來直到8:20時，劉欣才以節目嘉賓身分與黎根展開舌戰。

◎鄧福德看美中關係惡化 兩軍應有對話機制防衝突

美國之音今天報導，美中關係惡化，美軍參謀首長聯席會議主席鄧福德上將（General Joseph Dunford）29日在華府說，美中都在努力使兩軍關係成為兩國關係的穩定力量。他指出，美國和東南亞國家必須採取聯合措施，讓那些在南海破壞國際準則和標準的人擔負責任。他特別強調，軍事回應不是措施。

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(中時電子報)