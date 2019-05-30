民進黨黨內總統初選方式總算確定了，將採手機與市話各占一半的全民調方式，這也是首度將手機納入民調，然而如果沒有提前預防，恐怕會有重複受訪與境外人士受訪等問題產生，影響民調準確性。

民進黨的民調辦法規定，市話以民調執行日期首日12個月之前發行的住宅電話簿為抽樣母體，末2碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季的國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末5碼隨機。

市話方面跟過往差不多，爭議較小，可是手機的部分，首次採用問題不少，首先如何避免重複受訪呢？可能接到手機民調的民眾，本身已經在家裡接到市話受訪過了，但他如果是一個非常狂熱的蔡英文或賴清德支持者，當他有機會二度、三度受訪時，他肯定會假裝自己沒受訪過，照樣回答，而偏偏民調的時候又是無記名，電訪人員不可能知道接電話的手機族有無接過市話電訪了。

再者，根據NCC數據顯示，截至2016年第4季，國內手機總用戶數達到2892.9萬，普及率高達126％，不少人擁有兩支手機，換句話說，可能出現一個人市話受訪一次手機又受訪兩次加總受訪三次的重複情況，嚴重影響抽樣的準確性與代表性。

此外，與市話不同的是，手機族會有一定比率是不具有投票權的境外人士，包括來求學、工作的大陸人與外國人，如果剛好這些人中文流利，又有特定支持對象，接到來電後刻意受訪，也將扭曲民調準確性。

然後從代表性而言，市話可以針對不同地區依照人口比例抽出相對應的人數，但手機看不出來持有者是哪個縣市的居民，可能出現抽到一半以上民眾台北市民的情況，跟實際上台北市人口比例只占全國1／9的情形不同，嚴重抽樣誤差下同樣會導致民調失準。

因此儘管過往單獨採用市話民調的方式，會無法涵蓋到一部分民眾，但同時採用市話與手機之下，卻會產生上述居多問題，縱使民調公司公正抽樣，沒有任何陣營企圖舞弊，仍可能因為重複回答、不具投票權人回答、抽樣偏差等問題造成民調不準，屆時落敗的一方，未必是真正落後的一方，恐怕也難以輸得心服口服。有趣的是，蔡英文總統今天被問到若落敗後是否會支持賴清德，她表示「這時候不該問我這個問題，我當然會說我會贏啊」，是否已經埋下伏筆，到時輸了怪抽樣有問題？但是她自己要求納入手機的....若因此輸了好像也怪不得人....

(中時 )