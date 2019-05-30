眾所矚目的美中女主播貿易戰辯論30日登場，中國環球電視網主播劉欣應邀上美國福斯財經新聞網主播黎根的節目，雙方就中美貿易談判等6大議題展開辯論，劉欣應答主要重申中國大陸政府立場，兩人少有交集，唯獨在降低關稅上有共識。

美國福斯財經網女主播黎根和中國大陸中國國際電視台《欣視點》主持人劉欣因貿易戰議題「跨洋約辯」，雙方交集不深，但在降低關稅上卻有共識。

在約20分鐘談話中，主要由黎根（Trish Regan）發問、劉欣應答，議題涵蓋美中貿易談判前景、美商在中國大陸面臨智慧財產權遭竊風險、華為能否以分享技術敲開美國市場大門、中國大陸何時擺脫開發中國家地位、美中能否完全取消關稅以及「國家資本主義」定義。

辯論一開始就出現火藥味。劉欣連線上後，黎根表示可以從具黨員身分的劉欣與黨經營的中國環球電視網（CGTN），得知中國大陸怎麼思考貿易和美國，而劉欣隨後澄清自己並非中共黨員，發言不代表中共、只代表自己，還強調「如果有人要引述，請把我的名字寫出來」。

被問及美中貿易談判能否達成協議，劉欣表示，自己沒有內線消息，只知道談判不是很成功，並重申陸政府立場，「美國若尊重中方談判團隊、展現對話意願、不施加外部壓力，很有機會談出具建設性的貿易協議，否則雙方可能面臨長期問題」；對此，黎根表示，貿易戰對各方都不利，當前局勢深具挑戰，但她相信會談出結果。

隨後，黎根問劉欣，在中國大陸面臨智財權遭竊風險的美商要如何自處，直播螢幕同時列出一大串中國大陸被控竊取美方智財權案例，包括華為竊取T-Mobile商業機密等案；劉欣坦言，智財權侵犯、版權問題、盜版甚至商業機密盜竊確實存在，但竊取智財權在世界各地都很常見，美國企業也彼此為侵權提告，「不能因為有這些案例，就說美國在偷東西、中國或中國人民在偷東西，這些言論無濟於事」。

至於中國大陸電信大廠華為能否以分享技術敲開美國市場大門，劉欣強調只要合法就行，「彼此相互學習、付費使用智財權和技術，我認為完全可行，有何不可？」

對於黎根提問中國大陸何時要脫離開發中國家地位、停止從世界銀行借錢，劉欣表示，大陸經濟規模確實很大，但有14億人民，是美國3倍，而中國人均國內生產毛額只有美國1/6，何時脫離開發中國家地位是個複雜問題。

黎根話鋒一轉，問劉欣關於「國家資本主義」的看法；劉欣回答其實是「具有中國特色的社會主義」，並說中國官方讓市場力量在資源配置中發揮決定性作用，部分國有企業在經濟中發揮重要、但愈來愈小的作用，並引數據指出80%中國大陸員工由民營企業雇用、80%中國出口貨品由民營企業生產、約65%技術創新由民營企業開發，5G技術公司都是民營，並非一切都由國家掌控，「我們也是混合、十分活躍且開放的」。

雖然在這場辯論中，雙方提問交集不深，但在降低美中關稅上卻有共識。黎根問劉欣「美中是否可能取消所有關稅」，劉欣形容這是「很棒的點子」，兩國消費者都能以更低價格買到對方產品。但她強調，如果只有美中調降彼此關稅，歐洲、日本等國家也會提出要求，所以很難達成。

劉欣在辯論尾聲歡迎黎根再次與她「討論」，並說黎根如造訪中國大陸，她願帶黎根四處走走。黎根最後也表示，「沒有人想要貿易戰，我們必須好好思考下一步要怎麼走」。

(中時電子報)