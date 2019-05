從韓國選秀節目《PRODUCE 101》出身的暖男歌手鄭世雲,即將於8月10日訪台,舉辦個人演唱會《ZERO》。此次的演唱會上將會毫無保留地展現鄭世雲時而強烈、時而純真的面貌來俘獲粉絲的心。

鄭世雲從韓國選秀節目出道後擁有不少人氣,也演唱過不少戲劇主題曲。(合成圖/翻攝自韓網)

鄭世雲在今年三月發行第三張迷你專輯《PLUS MINUS ZERO (±0)》,這張專輯就像是鄭世雲的自傳與告白,他將自己原本的面貌定義為「0」,再將其他不同面貌設定為加與減。而鄭世雲特有的聲線,更成為韓劇主題曲的御用歌手:《金秘書為何那樣》OS[It’s You]、《狐狸新娘星》OST-[Told You So] 、《油膩的Melo》OST-[There’s something],溫柔歌聲搭上火紅韓劇,讓更多聽眾看到他感性、時尚的不同魅力。

有「波妞」稱號的鄭世雲二度來台,將讓粉絲看到鄭世雲在音樂上的成長,也會用心準備每首演唱細節,絕對會讓歌迷值回票價。而寵愛粉絲的鄭世雲這次會透過全區擊掌福利,和每位到場粉絲近距離相見!演唱會門票將於6月16日中午12:00啟售。更多演出資訊請見「2019 JEONG SEWOON CONCERT “ZERO” IN TAIPEI」售票頁面。

鄭世雲演唱會座位圖。(圖/海樂影業提供)

