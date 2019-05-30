日本職棒火腿再度對戰羅德，雖然對戰右投手，不過王柏融仍因輪休沒有在先發名單中，原本習慣打的第五棒則由清宮幸太郎頂替。王柏融昨天賽後是155打席，剛好符合進入打擊排行榜的最低標準，若今日沒出賽，可能會再度跌出打擊排行榜。

王柏融昨日2打數沒有安打，不過選到2次保送，第4打席上場時，雙方平手且2出局一、二壘有人，最後擊成飛球出局，錯失建功機會，8局就被教練團換下場。

王柏融對戰右投打擊率有3成02，比面對左投打擊率僅1成82高上許多，不過今日面對羅德右投種市篤暉卻輪休，從板凳出發等待機會，而中心打線由近藤健介、中田翔和清宮幸太郎扛起，並由近藤擔任左外野手、平沼翔太鎮守三壘。

王柏融昨日打完比賽後剛好155打席，進入太平洋聯盟打擊排行榜中，以2成73排名第19，不過若是今日沒有打滿4打席，則會因打席數未達標而無法進入排行榜內。

(中時電子報)