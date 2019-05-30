紙風車劇團踏遍全台大小鄉鎮的作品《紙風車幻想曲》，本周末在國家戲劇院登場，從草地演回劇院，總編導李永豐有感而發表示，「全台灣有2千3百萬人，但是走了13年，才有一百多萬個人看過這套表演，光靠民間力量仍是不足的，希望國家力量能夠一起協助，讓孩子們有資源免費看戲。」

去年底因選戰風波讓團隊工作受到波及，李永豐沉潛多時首度現身，對時局大聲疾呼吶喊，有如疲憊的唐吉軻德，他表示大人熱衷選總統，但他們關心的是小孩的未來，「紙風車從1992年創團以來，初心永遠不變，之所以下鄉演出，只是盡最大努力，讓弱勢、偏鄉的孩子，有親近表演藝術和想像的可能，至少也有擁有一個愉快的白天或晚上。 」

李永豐不只一次公開對大眾表示，他是個喜歡帶給大家歡笑的人，特別是讓孩子們展現笑容，他的辦公室，就掛上了一張小丑海報，並以此時時刻刻提醒自己。

去年的選舉風波，沒把他打垮，他說自己人生走了大半，對任何謠言攻擊，已無所謂，他不在意罵名、得失，他失眠、躁鬱，在意的都是孩子們的未來，「我58歲，還有躁鬱症，面對這些打擊，都不算什麼，我在排戲時，還是很用力、很努力，我想盡自己最後的力氣，能做什麼就做什麼。」

李永豐表示，從2006年藝術下鄉至今，看見台灣社會貧富差距越來越大，「中產階級消失了，觀眾買票進劇院看戲越來越困難，我們現在到戶外演出，都有四、五千人來看，需求這麼大，但是要讓他們全部都進劇院看戲，可能嗎？想到就覺得很無力。」

以一個民間團隊主事者的立場，李永豐說自己從民間募款而來的資源，口中對大眾提出來的計畫，包括藝術待用券、校園反毒、368兒童藝術下鄉工程、藝術卡車等，沒有一個停下來過，他會撐著，但他也呼籲國家力量，能否站出來保護小孩，為孩子們預備未來的路，「教育部、文化部能否思考，未來可以有什麼政策，讓孩子們可以進劇場看戲？甚至是運用國家資源支撐孩子們參與藝文活動？這是為了孩子們的未來，真心拜託，也真心感謝。」

(中時 )