無論季節、場合，襯衫都是不易出錯的單品，然而要穿得有新意就有難度。日前超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿Sandro Homme 2019春夏男裝系列駝色套裝出席第72屆坎城影展，她只扣上襯衫上半部的3顆扣，讓下半部隨著走動自然開衩露出小蠻腰，率性又不失優雅氣質。

22歲就成為國際名模的貝拉總在各大時尚場合露面，與影展看似距離較遠，但由於她是寶格麗力捧的代言人，今年就受品牌之邀赴坎城影展參加《火箭人》首映會。

(中時 )