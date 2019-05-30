貝拉哈蒂德穿Sandro男裝 襯衫不扣秀蠻腰 18:022019/05/30 中時 潘鈺楨 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 貝拉哈蒂德輕鬆駕馭男裝，將Sandro Homme 2019春夏系列駝色套裝穿出新意。（Sandro提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 無論季節、場合，襯衫都是不易出錯的單品，然而要穿得有新意就有難度。日前超模貝拉哈蒂德（Bella Hadid）穿Sandro Homme 2019春夏男裝系列駝色套裝出席第72屆坎城影展，她只扣上襯衫上半部的3顆扣，讓下半部隨著走動自然開衩露出小蠻腰，率性又不失優雅氣質。 22歲就成為國際名模的貝拉總在各大時尚場合露面，與影展看似距離較遠，但由於她是寶格麗力捧的代言人，今年就受品牌之邀赴坎城影展參加《火箭人》首映會。 (中時 ) #貝拉哈蒂德 #Bella Hadid 也許您會感興趣 推薦閱讀 娛樂熱門新聞 吳奇隆遭笑摳門 名醫致歉：台灣醫療便宜害你被酸 - 娛樂 41歲徐懷鈺賣唱影片心酸瘋傳 身材發福…變大嬸！ - 新聞 「三級片之王」辣妻解放 比基尼前凸後翹不像47歲 - 娛樂 子瑜長大了！穿中空裝露超深腹肌「開腿、扭臀」嫵媚舞姿網看傻眼 - Styletc 樂時尚 淫獸面曝光！已婚男星爆公園車震 完事後斷聯 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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