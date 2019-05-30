前朝官員密闖辦公室！韓驚爆：是不是裝監聽器監控？

曾任前高雄市長陳菊隨行攝影官的吳建鴻，涉嫌持備用鑰匙潛入高市府四維行政中心市長室，後來又陸續以相同手法入侵四次，韓國瑜質疑，是否有綠營人士裝類似監聽器來監控新市長？前立委孫大千直指，高雄市的綠營政治人物到底在害怕什麼？其實真相只有一個。

孫大千在臉書發文指出7大疑點，請大家仔細思考下列問題：

一、陳菊的前攝影官既然在2010年就歸建了，怎麼可能在2019年韓國瑜上任後，才突然開始侵入市長室偷竊物品呢？

二、為什麼一位前任攝影官會持有市長室的鑰匙？是歸建時沒有交接？還是最近才有人交給他的？

三、市長室又不是家樂福，有必要每隔幾天就進去偷一次東西嗎？

四、如果只是為了偷一些小紅包、花燈、帽子、和鉛筆，也應該去偷倉庫吧？怎麼會去偷市長室呢？

五、有規律性的潛入市長室，有沒有可能是去更換監聽或是監視設備的電池和記憶卡呢？

六、如果今天是民進黨籍的市長辦公室被定期侵入，綠營政治人物會說得如此的雲淡風輕嗎？

七、高雄市民進黨政治人物硬是要解釋為單純的偷竊事件，如此的大事化小，小事化無，究竟是想要掩飾什麼呢？

網友則回應「要查明鑰匙到底誰給的？」、「這種事情一定要追究，尤其發生在一個離職員工身上。太奇怪了！」、「忘不了陳的走路工記者會」、「進去一次，還有理由是偷拿紀念，進去五次，最好是去拿紀念品啦！」

(中時電子報)