雲林縣睽違4年未招考教師新血，因國小代課老師比率近20％，今年暑假將舉辦國小教師甄試，預計招考一般教師12人、英文教師12人、美術6人、資訊6人、特教5人；至於國中師資，今年教師超額嚴重，不招考。

雲林縣議員李明哲30日質詢，少子化衝擊加上年改效應，延緩現任教師退休時程，雲林縣已三、四年未舉辦教師甄試，衝擊縣內年輕教師進入教育職場，教育處要怎麼活化教學人力，何時能讓生力軍加入？

教育處長邱孝文答詢，雲林縣國中小學生數遞減，今年已較10年前減少33％，縣府控管教師員額多年，因國小代課老師比率近20％，今年度將辦理教師甄試，針對代課比率高的學校補充人力。

邱孝文表示，例如沿海鄉鎮有些小學代課教師達7、8人，目前規畫招考一般教師12人、英文教師12人、美術6人、資訊6人、特教5人，總人數約40人，今年也會有5、6名公費生報到。

縣議員林建鴻要求，教育部的公費生盡量往沿海鄉鎮送，以縮短城鄉差距。

邱孝文說，國中教師部分去年已超額嚴重，預估今年更嚴重，加上樟湖國中小將改為公辦民營， 10名師資若都回到一般國中，超額狀況恐將雪上加霜，將提供該校老師延年介聘時間2年。

(中時 )