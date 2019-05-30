六三禁煙節前夕台北地檢察署、財團法人台灣更生保護會台北分會結合台新社會公益信託基金、財團法人張榮發慈善基金會將於31日下午3時30分在西門町漢中派出所前人行道的漢中所前廣場共同舉辦「2019更生音樂祭～拒毒無酒FUN肆音樂」活動，讓青少年、社會大眾從事正當休閒轉向活動，一起玩音樂，拒絕毒品、醉不上道。

北檢表示，在台灣，現今除了毒品問題之外，「酒駕」更是無法杜絕。每年都有5500人因酒駕而受傷、死亡，這些人們的家庭幾乎都因為喪失親屬而支離破碎，希望藉由在監受刑人與出監更生人先後的音樂演出，讓人們透過音樂，感受每一則更生故事背後的滄桑，及渴望回歸社會，重新啟動人生的夢想，並以此喚醒社會大眾的關懷與鼓勵，以愛接納更生人。

音樂會中將邀請行政院秘書長李孟諺、法務部長蔡清祥、台灣高檢署檢察長即財團法人台灣更生保護會董事長王添盛、台北地檢署檢察長邢泰釗、財團法人台灣更生保護會台北分會主任委員林炳耀；樂獄劇組孫啟明導演、男主角JR紀言愷擔任嘉賓。

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(中時 )