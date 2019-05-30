藝人周杰倫的叔叔周耀義，向陳姓女住戶催繳管理費，打傷陳女罵對方是「狗」，被依傷害、公然侮辱罪起訴，台北地方法院今(30)日開庭，周願意賠償10萬元，陳女則認為周如果公開道歉，求償金可從20萬降為15萬元，因雙方都有調解意願，法官決定安排調解，期望本案能有好的結果。

周耀義被控在去年1月27日，因漏水及管理費繳交等問題，與陳姓女住戶發生言語衝突，案經陳女提告，檢方認定周耀義打掉陳女的手機、抓陳女的頭撞牆，辱罵陳女是「狗」，還出言恫嚇「等等會拿工具下來打」，已涉及傷害、公然侮辱等罪。

台北地院今(30)日開庭，原告被吿雙方對案情各執一詞，不過，因起訴罪名多為告訴乃論之罪，法官認為周與陳女畢竟是大樓對門的鄰居，當庭勸和。

由於陳女對周耀義求償20萬，她在庭審時態度原本很堅持，批周謊話連篇，從來沒道歉過，陳女說，她只針對周傷她最重的一次提告，其實周還有用棍子敲她家門，另在住戶群組說她挑釁，不會接受和解。

周耀義則說，打人確實不對，他願意和陳女談看看能否和解，也當庭公開向陳女道歉，並說，他願意以10萬元和陳女和解，也可在大樓住戶群組中向陳女公開道歉。陳女聽完認為，周如果公開道歉，求償金可降為15萬。庭末，法官以雙方都有和解意願，當庭表示會安排調解庭，讓雙方談看看。

(中時 )