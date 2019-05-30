由演員黃嘉千、亮哲、林東緒主演的爆笑舞台劇《三人行不行》，將於本週6月1日（星期六）下午兩點半在彰化員林演藝廳上演，他們誓言要讓觀眾笑到瘋掉！

（左起）林東緒、黃嘉千、亮哲6月1日將於員林演藝廳演出舞台劇《三人行不行》。（圖／怡佳娛樂）

《三人行不行》日前官方釋出花絮影片，黃嘉千直到排練當天才赫然驚覺要到員林演出，還認真地問搭擋亮哲「員林在彰化嗎？」結果慘被亮哲吐槽，全場笑翻。

經典喜劇《三人行不行》是李國修紀念作品之一，睽違六年後，由亮棠文創製作再度回到員林演藝廳演出唯一場，票房成績亮眼已達九成，僅剩不到一百張，提醒還沒購票民眾們，趕快把握最後機會購買。

《三人行不行》花絮影片

(中時電子報)