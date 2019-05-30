《三人行不行》彰化員林上演 誓言讓觀眾笑到瘋 18:182019/05/30 中時電子報 李家穎 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 （左起）黃嘉千、林東緒、亮哲6月1日將於員林演藝廳演出舞台劇《三人行不行》。（圖／怡佳娛樂提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 由演員黃嘉千、亮哲、林東緒主演的爆笑舞台劇《三人行不行》，將於本週6月1日（星期六）下午兩點半在彰化員林演藝廳上演，他們誓言要讓觀眾笑到瘋掉！ （左起）林東緒、黃嘉千、亮哲6月1日將於員林演藝廳演出舞台劇《三人行不行》。（圖／怡佳娛樂） 《三人行不行》日前官方釋出花絮影片，黃嘉千直到排練當天才赫然驚覺要到員林演出，還認真地問搭擋亮哲「員林在彰化嗎？」結果慘被亮哲吐槽，全場笑翻。 經典喜劇《三人行不行》是李國修紀念作品之一，睽違六年後，由亮棠文創製作再度回到員林演藝廳演出唯一場，票房成績亮眼已達九成，僅剩不到一百張，提醒還沒購票民眾們，趕快把握最後機會購買。 《三人行不行》花絮影片 (中時電子報) #彰化 #員林 #三人行不行 #黃嘉千 #亮哲 #林東緒 #舞台劇 #喜劇 也許您會感興趣 推薦閱讀 韓暖男歌手再度登台開唱 全場擊掌寵愛粉絲 18:012019/05/30 娛樂 「三級片之王」辣妻解放 比基尼前凸後翹不像47歲 16:512019/05/30 娛樂 他腦膜炎消失一個月 急診遇醫師冷處理差點GG 13:432019/05/30 娛樂 性愛片瘋傳又被爆情慾相簿 女星嘆：不想解釋太多 14:302019/05/30 娛樂 大小S被流氓打！徐媽媽知道後暴衝護女 15:322019/05/30 娛樂 《美麗心計2》首映 妮可基嫚黑羽毛裝拚場眾女星 16:322019/05/30 娛樂 韓國鮮肉來台發展突消失 爆被逼拍裸照人財兩失 18:532019/05/28 娛樂 理科太太緊抱墨鏡洋男 竟是《復仇者聯盟》的他！ 20:522019/05/28 娛樂 性愛片狂晃車頭燈後神隱 黃包包閃亮亮再合體！ 12:552019/05/30 娛樂 梁靜茹奪KKBOX三冠王 化身「療癒大使」分享療癒植栽體驗 13:452019/05/30 娛樂 娛樂熱門新聞 吳奇隆遭笑摳門 名醫致歉：台灣醫療便宜害你被酸 - 娛樂 41歲徐懷鈺賣唱影片心酸瘋傳 身材發福…變大嬸！ - 新聞 「三級片之王」辣妻解放 比基尼前凸後翹不像47歲 - 娛樂 子瑜長大了！穿中空裝露超深腹肌「開腿、扭臀」嫵媚舞姿網看傻眼 - Styletc 樂時尚 淫獸面曝光！已婚男星爆公園車震 完事後斷聯 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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