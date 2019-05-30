第二屆雲林龍舟賽6月1日將在口湖椬梧滯洪池北池登場，為方便民眾到場觀賞，當天早上8點起提供「台糖北港冰品部－水林鄉公所－椬梧滯洪池」免費接駁專車8趟；早上11點開始提供返回接駁車7趟。

縣府表示，6月1日上午8時準時開幕典禮並進行2場表演賽，第一場是縣府與議會，由縣長張麗善帶領一級主管，以及由縣議會沈宗隆議長帶領的縣議會代表隊一同參賽。

去年雲林首次舉辦龍舟賽引起關注，今年提供接駁專車供方便鄉親、遊客到場觀賽打氣。當日早上8點到下午3點，每小時發一班車，從台糖北港冰品部發車到椬梧滯洪池，車行15公里、車程約40分鐘。回程11點起到下午5點15分，也是每小時1班車，從椬梧滯洪池發車回台糖北港冰品部。

縣府表示，龍舟賽活動也備有無障礙廁所、輪椅借用、無障礙接駁服務，需求復康巴士者請撥預約專線05-5522632。相關賽程、交通、旅遊、成績資訊都公告在「2019雲林龍舟賽官網」。

縣府建議自行開車的一日遊遊客，除觀賞龍舟賽也可到口湖鄉景點遊賞，包括觀傳統米粉製作、烏魚子製作、馬蹄蛤主題館、鄭豐喜紀念圖書館、文蛤SPA、弘聖藝雕刻觀光工廠、湖口溼地生態探索、西海岸日落蚵田美景。

(中時 )