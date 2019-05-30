台14線埔霧公路人止關隧道口發生落石危害，曾經多次砸車傷人。（廖肇祥攝）

台14線埔霧公路人止關隧道口今年梅雨季節發生落石危害，過去也曾發生砸車傷人事故。（圖／埔里工務段提供）

台14線埔霧公路73.5K人止關路段，日前梅雨鋒面帶來的強降雨，發生落石砸毀車輛意外，而更早之前也曾發生死亡車禍，交通部公路總局與立委、民代至現場會勘，評估延長明隧道之必要，但因工程浩大、腹地不足，協議短期內先將危石清除，確保用路人的安全。

埔霧公路仁愛鄉南豐村人止關的路段，因是落石易發熱點，多年前建設了兩座明隧道，靠近埔里的隧道寬7.5公尺、接近霧社的明隧道寬8.65公尺，大型車輛會車不易，而兩座明隧道之間約70公尺長的路段並無防落石建設或措施，颱風大雨經常發生落石，5月16日突如其來的強降雨，更造成兩部小轎車車身嚴重毀損，所幸無人傷亡。

立委馬文君30日邀集交通部公路總局第二區養護工程處埔里工務段至人止關明隧道會勘，仁愛鄉長吳文忠及鄉民代表洪文全、林婷立也與會，馬文君表示，兩座明隧道之間路段因無防護落石措施，造成人員傷亡、車輛毀損，因此邀集相關單位研議是否能延長明隧道，讓行經的人車得以安心。

埔里工務段段長黃陳全指出，若興建110公尺的明隧道雖能全面提升防護等級，但耗資6500萬元，施工期間交通維持困難，部分路寬不足，須從溪底施築護岸拓寬，工期長達360天；如做防落石網加坡面保護，雖然防護能量有限制，需清除網欄下的落石，但經費只要1600萬元，60天即能完工，短期內再運用空拍設備找出災點位置，進行危石清除作業，確保用路人安全，預計5月31日委請廠商先辦理邊坡保護工程，籲請用路人車耐心依管制通行。

(中時 )