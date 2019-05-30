蔡楓華發文表示將提告。（圖／翻攝自臉書）

香港男歌手蔡楓華80年代以《高溫境界》、《倩影》等作品走紅，然後來作品量變少，還衰被媒體和洪朝豐、藍潔瑛、陳寶蓮並稱為「四大癲王」，最近梁思浩、李麗蕊等人在電台節目中談到某位被封為癲王的藝人有情緒問題，疑曾向女主持人射尿，令蔡楓華認為被影射，昨(29日)表示將提告。

綜合香港媒體報導，梁思浩2個月前在電台節目中談到四大癲王，他先提林憶蓮的歌《瘋了》帶入不少藝人壓力大精神出問題的話題，接著指出曾聽說有人幫忙某位「癲王」找房子，最後卻因規格不如預期被癲王嫌棄，又指該名癲王曾對女主持人射尿。

由於梁思浩在同一節目中曾提到蔡楓華，令蔡楓華認為自己被汙名毀謗，昨在臉書發文表示：「本人與律師經詳細商討後，決定向該三位主持人及其網台公司作出控告」，令他感覺極大侮辱。希望法律能還他清白，而《東網》問梁思浩，對方表示自己只在節目提到蔡楓華2次，沒刻意毀謗。

而蔡楓華去年受訪，澄清自己絕無罹患精神病，只是因為失眠求診拿過安眠藥，很多藝人日夜顛倒都會有類似症狀，當年他被封四大癲王，是因沒錢告人討公道，昨他在臉書挑明將提告，不少粉絲回應：「支持你打擊那些發播不正確言論的傳媒」、「芹菜支持你追究到底」、「Support ken」。

(中時電子報)