南開科技大學福祉科技與服務管理系教授指導大四學生白嘉華與南投縣魅力小舖負責人莊淑香共同合作進行產學研究計畫，創作高齡社會伴手禮福祉杯禮盒，此杯設計外表粗糙讓銀髮族更好手持，還能刺激手掌及手指末梢神經，減緩手部精細動作退化。

南開科大福祉科技與服務管理系主任林清壽指出，台灣的老人人口比率在2026年時將高達20％，少子化高齡時代來臨，雙薪家庭為必然趨勢，獨居、孤獨、失智、憂鬱、養護機構老人越來越多，當銀髮族獨自在家喝著用福祉杯裝盛的茶時，喝到的會是孩子的關懷。

南開科大福祉系教授陳聰堅指出，福祉杯.外表粗糙刻痕設計能刺激老人手掌及手指末梢神經，減緩手部精細動作退化，內部壁面靠杯底處較厚的設計，讓長者喝水時不需將頭後仰太高即可將水喝完，有保護頸椎作用，杯口一邊凸出圓弧設計具特殊聞香杯功能，杯口一邊凸出圓弧，圓弧凹入設計，濾水風乾容易，具衛生概念。

南開科大指出，福祉杯搭配南投在地特產茶葉，設計禮盒及手提袋，設計感性又能促進健康，讓阿公、阿嬤開心聚會在一起品茶論英雄，是代代能相傳的傳家寶，送禮大方實用。

(中時 )