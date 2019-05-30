一場別開生面的陸上行舟賽事，不分年紀與身分，相互照顧、一起贏得比賽。（林和生攝）

屏東基督教醫院與勝利之家趁著端午前夕，號召社區居民、日托長輩及早療孩童一同參與活動，從手作龍舟、闖關遊戲，看著大人小孩投入其中、玩得不亦樂乎，勝利之家董事長劉侃感動地說，這就是高齡化社會趨勢，也是社區角落最美麗的畫面。

活動選在全台第一個社區多世代共融空間「聚樂部」舉行，這裡有泳池、花園與遊戲場，不管親子、長輩或身心障礙者，都能在此進行跨世代交流，得到照顧與成長，而共融的目的就是擊敗孤獨。

劉侃說，世代共融與青銀共居是高齡化社會的趨勢，如何讓不同身分聚在一起、沒有隔閡，創造一個快樂環境，是大家急於尋找、且努力實踐，這場龍舟賽就是為此而創的舞台，競賽參賽者的年齡層從3歲至90歲不等，不分彼此、也互相照顧。

三地門社區照服員陳筱亦表示，社區長輩為參與這場活動，找來月桃葉打造一艘極具原民風格的龍舟，雖然大家手腳緩慢，但對於編織並不陌生，從畫圖、船身的黏貼，全都全力投入、一點也不馬虎，「就是期待這天到來」。

65歲洪惠美年輕時將生活獻給家庭與丈夫，現又忙於照顧孫女，但透過與孫女一同參加的親子美術課程，開始學會將重心重新放回自己身上，藉由畫圖，祖孫有了合作關係，也結交不少好友，更報名親子組龍舟賽，生活的顏色開始變得繽紛燦爛。

(中時 )