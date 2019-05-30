新北市推動惜食分享網，30日特別媒合社團法人愛心餐飲協會40位志工，到永和區民權社區發展協會擔任義廚，準備佳餚給200位長輩吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，30日特別媒合社團法人愛心餐飲協會40位志工，到永和區民權社區發展協會擔任義廚，準備佳餚給200位長輩吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，30日特別媒合社團法人愛心餐飲協會40位志工，到永和區民權社區發展協會擔任義廚，準備佳餚給200位長輩吃。（葉書宏攝）

新北市推動惜食分享網，今（30日）特別媒合社團法人愛心餐飲協會40位志工，到永和區民權社區發展協會擔任義廚，利用惜食材料烹調出14道佳餚給200位長輩吃。社會局表示，近3年來逾31萬公斤醜蔬果再利用，免於淪為廚餘。

協會40位志工利用惜食材料烹調出咖哩草蝦、香蒜蒸蟹、醋溜鮮魚、花現蒸品、蓮藕雞湯、手握壽司及港式點心等14道佳餚，以Buffet方式讓長輩大快朵頤，享受有如五星級的料理。

愛心餐飲協會會長羅懷文表示，協會幹部都是國內各大飯店的主廚，利用休假日每月舉辦1場愛心義廚餐會，5年來跑遍各教養院、育幼院、身障機構，迄今已辦理65場，響應新北市惜食分享網，特地到民權社區老人共餐惜食廚房服務。

永和區民權社區發展協會理事長邱秀蘭表示，社區由民權、民治、智光及民族里所組成，既是社區照顧關懷據點，也是銀髮俱樂部和老人共餐據點，每日參與活動和共餐的長輩高達百餘人。

社會局主任秘書吳淑芳表示，新北市推動惜食分享近3年，已建立14處惜食廚房和89個惜食共餐據點，並媒合新北果菜公司及14家公民營市場，以及7家民間企業，累計逾31萬公斤的惜食食材，透過義廚和志工的用心料理，照顧長輩及弱勢兒少，高達35萬人次受益。

愛心餐飲協會的主廚不僅悉心料理，還教志工如何製作適合長輩吃的手握壽司，並利用綠豆黃製作黃色小鴨糕點，有的長輩捨不得吃。此外，還由林采葳、小麻雀、妙克等帶來公揹婆、川劇變臉、魔術等歌舞秀，永和區長胡合鎔、立委林德福等人均蒞臨參加，和長輩共餐，同享歡樂。

(中時 )