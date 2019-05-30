苗栗縣人口外移嚴重，議員陳品安指出，民眾移居他縣市的理由不外乎為生育津貼、平價托育政策等，造成苗栗人口逐年下降，然苗栗縣內9家托育中心多集中於苗栗、竹南、頭份，因此為照顧偏鄉托育問題，縣府擬在苑裡鎮建置公共托育家園，減輕縣民育兒負擔。

陳品安說明，苗栗縣人口持續外移，其中大部分縣民往台中市遷移，並以苑裡鎮為例，她說，2017年遷出的1974人中，有1165人遷往台中，且苗栗縣新生兒數在2014年到2018年間，從6019人下降至3346人，她認為除少子化問題外，民眾移出的主因為台中市生育津貼、平價托育等政策，驅使年輕人出走。

陳品安揭露苗栗托育服務問題，除了幅員遼闊彰顯近便性不足問題，導致服務人次未達預期，更直指通苑地區無托嬰中心，盼縣府能解決年輕父母托育煩惱。縣府社會處長楊文志表示，目前9家托嬰中心集中於苗栗市、竹南鎮、頭份市，已研議於苑裡鎮設立2個公立托嬰中心，而縣內北、中、南、通苑地區皆有家庭資源服務中心，提供家庭托育與保母媒合等服務。

另，陳品安也提出非營利幼兒園增設幼幼班與提供交通車服務的可能性，認為幼幼班銜接小中大班，也能減緩非營利幼兒園招生壓力。對此，教育處長徐永鴻說，雖中央政策並未包含該兩項計畫，但會向中央提出建議，健全非營利幼兒園的未來發展。

(中時 )