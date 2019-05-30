為協助大型柴油車改善汙染排放，環保署已訂定《換購大型柴油車貸款利息補助辦法》，將提供購車貸款利息補貼，以減輕車主購車負擔，環保署最多將補助1％，車主只要負擔1.595％超低利率。

環保署表示，這項補助辦法補助對象為106年8月18日起完成報廢回收的三期柴油車，無論是中小企業或個人，只要購買大型柴油新車，即可依補助辦法申請補貼1％利息。

車主再配合環保署修正的《低碳永續家園專案貸款信用保證實施要點》，所提供的信用擔保，金融機構亦將提供優惠利率大約2.595％，並讓車主以分期付款方式（最長分5年60期繳納），換購符合最新排放標準的低汙染大型柴油車，因此車主實際上僅需負擔1.595％超低利率，對想換車的人相當划算。

按照新規定，若今年購車並提出申請，車貸利息可獲補助1％，明年減為0.85％，2021年再減至0.75％，2022年剩0.65％，接下來便停止補助，因此越快換購新車補助越多。

(中時 )