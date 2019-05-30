新北市永和區公所延續送愛心粽傳統，今（30日）上午在永安市民活動中心舉辦五月慶端午粽香傳愛心活動。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所延續送愛心粽傳統，今（30日）上午在永安市民活動中心舉辦五月慶端午粽香傳愛心活動。（葉書宏翻攝）

新北市永和區公所延續送愛心粽傳統，今（30日）上午在永安市民活動中心舉辦五月慶端午粽香傳愛心活動，邀請區內長者歡聚一堂包粽子送愛心。讓獨居長者及區內弱勢家庭及社福機構過個快樂的端午佳節，立委林德福也出席與長者們一起包粽。

永和區長胡合鎔表示，永和區公所已連續6年舉辦送愛心粽公益活動，每年都會送出將近2500顆的愛心粽給區內的獨居長者、社福機構及弱勢家庭，且每年搭配不同主題藉由活動宣導市政，今年配合性別主流化主題，邀請男性長者一起同樂包愛心粽及共餐聯誼。

往年辦理本活動邀請長者包愛心粽，參與者女性比例高達95％。為配合提倡性別主流化，今年的參與者中有20％是男性，嶄露出鐵漢柔情的一面，對於包粽子也是能得心應手，呈現出做家務事已不是女性的專利。

藉由此活動不但讓長者能走出家門與大家一起同樂交流，還能貢獻所長做愛心，讓區內弱勢家庭及社福機構也能開心過節。

(中時 )