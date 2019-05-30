1920 年代，香奈兒女士開始旅居蔚藍海岸，她喜歡跟迪米崔大公爵駕車到摩納哥，或是搭著藍色列車到南方旅遊。（香奈兒提供）

LES EAUX 香奈兒淡香水系列旅行香氛組，8520元。（吳娮翎攝）

備受香氛迷喜愛的LES EAUX 香奈兒淡香水系列，讓女性消費者獨霸香氛市場，加入更多男性購買群，以及從未買過香奈兒的新客，可以說是香奈兒旗下最夯香水系列，今再推新品，依舊是與香奈兒女士經歷有關，這次品牌以她最鍾愛的巴黎蔚藍海岸作為香氛設計靈感，打造旅程香氛。

調香師奧利維耶・波巨發現，香奈兒女士留下的相片皆縈繞著輕快、愉悅的氣氛，他找到一種生長於南法的柑橘樹，並將此果樹的花朵與茉莉花結合，茉莉花與橙花的結合，讓韻味更為豐盈、飽滿。

巴黎蔚藍海岸淡香水承襲 LES EAUX 香奈兒淡香水系列流線、迷人的經典瓶身，圓形的香氛瓶身，令人聯想到過去長途旅行時，塞在外套口袋內的酒瓶。除了推新香「蔚藍海岸」125ml版本，也祭出LES EAUX香奈兒淡香水系列巴黎杜維埃、比亞里茲、威尼斯隨身瓶50ml版本，2840元，更有LES EAUX 香奈兒淡香水系列旅行香氛組1次典藏3瓶香氣，售價8520元，全系列於指定櫃點販售。

(中時 )