建國國中慈輝分校的校貓「慈小洛」陪伴著在校生成長。（何冠嫻攝）

頭份市建國國中慈輝分校的校狗「Momo」與校貓「慈小洛」陪伴著在校師生成長，每天早上Momo在校門口迎接學生上學，傍晚也出現在校門口與同學們說再見，這兩隻校園寵物成為學生們的掌上明珠。

校方指出，Momo是11年前自己跑來，師生們也合力將木板、損壞的拖把等，為Momo搭建小房子，學生們更會定時為Momo補充食物，替牠洗澡等，培養出好感情。而慈小洛的溫順也療育許多學生的心，休息時間總把握與牠的相處時光。

主任劉秀慧表示，Momo除了陪伴學校學生活動學習外，更具有守衛本領。由於慈輝分校占地廣闊，只要Momo見陌生人進入定會大聲吠叫引人注意，因此只要學校事先得知有訪客，便會提前告知Momo並將牠帶回小屋，屆時Momo見到陌生人便不會置人於千里之外憤怒吼叫。

此外，Momo也喜歡參與學生校外活動，劉秀慧表示，每逢校慶回本校參加活動，Momo會跟隨在旁，且牠還可以辨別學生身分，回到本校看到與平時生活的同學們穿著一樣的運動服，不但不會因陌生而吼叫，還會主動親近，與同學們玩在一塊，表現讓人驚豔。

(中時 )