育德國小推動多元學習五育並重，每個孩子都會三、五種樂器。（謝瓊雲翻攝）

偏鄉小校二林鎮育德國小，目前全校有69名學生。新學年即將成長為77年，重回20多年前的盛況。(謝瓊雲翻攝)

與丈夫結褵19年的王莉(右)來台定居14年，近年努力指導偏鄉新住民和二代學童，帶領他們一起體驗藝術繪畫的魔力，從而更加認識自己。(謝瓊雲翻攝)

育德國小校長方啓陽（右1）與藝術指導老師王莉（右2），攜手啟發偏鄉學童的藝術潛能。（謝瓊雲翻攝）

藝術翻轉偏鄉小校命運。二林鎮育德國小是偏遠小學，過去學生數一直維持在40人上下，6年前開始努力發展藝文特色課程，讓孩子們在藝術中拾回信心、深獲家長肯定，新學年全校將有77名學生，回到20多年前的盛況。

校長方啟陽6年前接任後，力求五育並重，四處奔走引進教學資源，從語文、美術、音樂到自然科學；尤其藉藝文領域陶冶孩子身心靈，現在每個孩子都至少學了5種樂器，還年年在二林鎮立圖書館開畫展，人人都是小藝術家。

另外一位靈魂人物是美術社指導老師王莉，與台灣丈夫結褵19年，原本在家鄉湖北武漢教國中生美術，14年前因婆家變故舉家返台，6年前開始教偏鄉新住民和其二代子女們繪畫創作，因畫結緣。

育德學童在繪畫中重拾自信，藝術種子逐漸茁壯，四年來年年在二林鎮立圖書館舉辦畫展，在王莉老師協助指導下，去年還出版台語繪本、新住民繪畫作品集，義賣叫好又叫座。

方啟陽說，全校學生69人已是歷年最高，六年級有5人即將畢業，小一新生有13人完成報到，新學年全校學生將有77人，有資深老師告訴他學校已20幾年學生數沒超過70人，心中十分感動。

他說，若家長和教師們能繼續認同支持他的辦學理念，8年兩屆任滿後，他考慮依照《偏遠地區學校發展條例》規定，爭取第二度連任的機會，自願再多留任4年，為偏鄉小學藝術深耕12年。

(中時 )