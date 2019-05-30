從事保母工作的31歲陳姓女子，去年受高中黃姓女同學請託，幫忙照顧3個月大的女嬰，結果卻在早上餵食女嬰奶類製品後，不但沒有拍背，還忽視女嬰父母「不能趴睡」的交待，獨留女嬰在家趴睡，與先生一起外出送小孩幼稚園，再去吃早餐，前後外出50分鐘回來後，女嬰卻已因溢奶致呼吸衰竭死亡。刑事部分陳女被依業務過失致死罪，判刑2年，緩刑5年確定後，民事賠償部分，台北地方法院今(30)日審結，判陳女和她張姓丈夫，要連帶賠償精神慰撫金200萬元。

判決指出，陳姓女子，領有保母人員技術士證，在新北市新店區的住處作為托嬰幼兒的場所，陳前年受高中黃姓同學請託，照顧出生甫滿月的女兒。去年3月2日8時20分許，女嬰喝完奶後，陳女未予拍背，隨即在同日8時30分 許，將當時3個多月大的女嬰，單獨放在臥室內的嬰兒床上趴睡後，隨即離家與張姓丈夫送子女到幼稚園，並前往早餐店用餐。

不料，女嬰卻在陳女離家時，因嗆奶致不能呼吸，等到陳女同日上午9時20分許返回家，查看女嬰時，發現女嬰已無反應，經送醫急救仍回天乏術。

本案發生後，陳女在刑事審判中，被判緩刑確定，審理中，和被害人以200萬元和解。痛失愛女的黃姓女子，顧不得雙方是高中同學，另提出民事賠償，除告陳女也告她的張姓丈夫，求償300萬。

北院審理認為，女嬰是原告的幼女，母女親情深厚，卻因陳女不法侵害而死亡，致使痛失愛女，今後無法再享天倫歡樂，身心遭受重大打擊，所受痛苦可認定很深，考量一切情狀後，刑事審理中，雖達成和解金200萬，但不能因此扣除，判決陳女和其丈夫要賠200萬。本案可上訴。

(中時 )