大雨過後應監控水質，動保處提供水質檢驗相關服務。（劉秀芬翻攝）

近日梅雨季來臨，鋒面陸續來報到，養殖池水可能因大雨造成水質不穩定，動物防疫保護處呼籲水產養殖戶應嚴防豪大雨，做好災前預防及災後消毒工作，以減少不必要之經濟損失。

梅雨季期間，常伴隨大雨或豪雨及強風，並有低氣壓籠罩或是南風盛行則易使魚塭養殖水溶氧降低，水體中甲烷及硫化氫等有毒氣體含量提高，此時魚蝦容易缺氧且呼吸困難。

大量雨水會改變原來養殖池內的藻相、菌相、pH值等而造成水質劇變，易使養殖魚蝦適應不良、食慾減退甚至發生疫病，此時應觀察天氣適時調整餵食量與水車數量。

動保處建議水產養殖業者豪大雨前後應注意事項及處理方式如下：

一、豪大雨來臨前，可於池邊搭起圍網並加強堤防以免魚隻流失。

二、平日應備妥發電機組並定期保養。

三、大雨時加強水車打氣，應避免瞬間缺氧造成泛池。

四、大雨前後應酌予減少餵食量或暫時停止餵食。

五、進行簡易之水質檢測包括pH值、氨氮及亞硝酸測定等大雨過後pH值通常偏低、藻相不佳，此時應給予石灰或碳酸鈣以穩定水質。

六、強降雨淹沒路面及排水溝時，養殖池水易受汙染，退水後應加強魚塭消毒工作，如有病魚浮游或死亡，應盡快送請水產獸醫師檢驗，及早診斷並遵守安全用藥。

七、如有對流發展，常伴隨強風、閃電雷擊，魚塭附近多為空曠地區，養殖戶應注意自身安全。

(中時 )