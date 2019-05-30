力Q在MV裡暴怒摔吉他。（華納提供）

「獅子LION」日前拍新歌MV。（華納提供）

「獅子LION」日前拍新歌MV。（華納提供）

蕭敬騰（老蕭）率領的「獅子LION」日前拍新歌〈美麗、醜與我〉MV，老蕭穿襯衫戴墨鏡、帽子化身公車司機，帥氣模樣讓工作人員直呼看起來像機長；很久沒坐公車的老蕭回想自己學生時期，笑說：「我之前本來就夢想要考公車駕照，公車是我的夢幻車款；包括以前也想買一台挖土機放在家，沒想到今天居然可以直接當駕駛，感覺很不錯！」

拍攝時為求逼真，導演租了一輛公車到現場，用大型拖車拖吊讓公車看起來正在行駛，此外，除了老蕭，都沒有演戲經驗的其他團員，必須MV裡飾演不約而同遇到狗屁倒灶的垃圾事，先是力Q等公車時，莫名被路人撞到、對方反倒咄咄逼人，讓他氣得怒摔吉他；Fumi在自己開的花店遇到奧客，對方挑釁砸爛花瓶，小強則誤會女友與哥哥曖昧擁抱，暴怒摔毀原本要送女友的香水，陳珩則遇到失控女上司不明究裡地衝著他罵，滿肚子悶氣的他們，紛紛搭上老蕭駕駛的公車。

力Q在MV裡除了跟路人吵架還要摔吉他，個性溫和的他說：「真的要摔嗎？有點捨不得欸。」猶豫模樣讓老蕭笑說：「他平常就是好好先生，這真的滿為難力Q的。」一旁小強反倒羨慕地說：「你不摔我很想摔，這是我小時候的夢想！」有趣的是，有「雨神」之稱的老蕭過去鮮少到戶外拍攝，此次特別打破禁忌，未料最後還是下了雨。〈美麗、醜與我〉MV將於6月3日在YouTube「獅子官方專屬頻道」首播。

(中時 )