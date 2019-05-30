李永豐是來自嘉義過溝的小孩，他說自己永難忘懷，小時候被媽媽揹去看歌仔戲，或是和哥哥一起聽黑膠唱片、一起學畫畫等經歷，這些都是他後來從事表演藝術工作的原因，「我很幸運，但是有很多小朋友沒有這麼幸運，他們要怎麼辦？這才是我關心的事。」

紙風車文教基金會最近啟動了「愛屋及烏計畫」，李永豐表示，「這個計畫的精神在於，照顧自己的小孩之外，假如你有能力多照顧別人的小孩一點，那麼就順手投注一點資源，幫忙照顧別人的孩子，大家要團結，台灣才會真的好。」

今日彩排現場，也來了幾位平常會小額捐助的觀眾，其中來自桃園的江怡霈小姐表示，自從在桃園楊梅欣賞演出之後，相當認同紙風車對文化平權的思考，「我開始每個月小額捐款，這不只是幫助別人的孩子，我的孩子也有所受益。」

這次演出，為回饋觀眾，紙風車劇團特別邀請小額捐款贊助者，到總統包廂欣賞演出。紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，「紙風車走出戶外13年來，只專心做一件事，就是讓全台灣的孩子有更多看戲的機會。」

目前紙風車「愛屋及烏計畫」開始啟動，張敏宜表示，當觀眾以愛屋及烏的精神，以舊時路邊奉茶的精神，購買藝術待用券，留待給需要的觀眾取用，或是申辦紙風車認同卡，透過日常消費提撥比例捐款，以及實際進劇院欣賞演出，「這些累積而來的金額，都會讓偏鄉的孩子、想看戲的孩子，不用擔心交通和票款問題，能有一段愉快的看戲時光。」

(中時 )